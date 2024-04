Menina de 14 anos canta durante cirurgia para retirada de tumor cerebral

Foi a primeira vez que uma criança ficou acordada durante uma retirada de tumor cerebral no Espírito Santo. A cirurgia levou 10 horas

Uma jovem de 14 anos chamou a atenção dos médicos ao cantar durante um procedimento cirúrgico de 10 horas para a remoção de um tumor cerebral. A operação, que aconteceu com a jovem acordada, foi realizada nesta quinta-feira, 14, no Hospital Infantil Nossa Senhora de Glória (HINSG), em Vitória. As informações são g1 Espírito Santo.

Toda a operação foi registrada em uma gravação. Os médicos e a jovem passaram parte do tempo conversando. Em determinado momento, eles perguntaram se ela gostaria de cantar algo. Ela quis e começou a cantar a música "Perto de Ti", de Cláudio Louvor.