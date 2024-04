Neuralink: homem com chip cerebral joga Mario Kart 'com a mente'

O primeiro paciente humano a receber um implante cerebral foi capaz de jogar Mario Kart apenas com "o poder da mente". Veja como foi possível

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e o jovem é visto jogando Mario Kart, jogo de corrida da Nintendo, ao lado do pai. O conteúdo foi apresentado durante uma longa conversa com Noland e Bliss Chapman.

Noland Arbaugh, 29 anos, ficou paralisado dos ombros para baixo devido a um acidente aquático há oito anos e apareceu no vídeo controlando o cursor na tela do computador.

A Neuralink, startup do empresário Elon Musk , compartilhou na sexta-feira, 22, um vídeo que mostra seu primeiro paciente humano a receber um implante cerebral jogando Mario Kart apenas com “o poder da mente”.

Qual será o limite do Neuralink? A Neuralink compartilhou um vídeo de seu primeiro paciente humano, um homem paralisado do pescoço para baixo, usando seu implante cerebral para jogar "Mario Kart"! pic.twitter.com/JaKhJM3AzG

Bliss Chapman é líder de software da interface cerebral da companhia e um dos responsáveis pelo implante. Durante a entrevista, foi exibido breves trechos do jovem se divertindo durante a partida.

Além de Mario Kart, Arbaugh participou de uma transmissão ao vivo no X, empresa também de Elon Musk, jogando Xadrez em um computador há alguns dias.

Noland Arbaugh disse anteriormente que recebeu alta do hospital um dia após o dispositivo ter sido implantado em seu cérebro e que não teve nenhum comprometimento cognitivo.

Ele também contou que começou pensando em mover o cursor e o sistema de implante obedeceu seu comando. A tecnologia da Neuralink funciona com um dispositivo do tamanho de cinco moedas empilhadas colocado no cérebro por meio de uma cirurgia.

A startup, cofundada por Musk em 2016, pretende construir canais de comunicação direta entre o cérebro e os computadores.