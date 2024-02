Veja como diminuir o risco de trombose após cirurgia

Durante a análise pré-operatória, a equipe considera as condições pré-existentes do indivíduo e realiza uma inspeção completa de suas comorbidades, abrangendo aspectos como:

A Dra. Dafne ressalta também que a constante avaliação do paciente nunca é dispensada, examinando diariamente as pernas dos pacientes (à procura de dor e inchaço) e sua condição respiratória, valorizando como queixas de falta de ar, queda da saturação e dor nas costas para respirar.

A prevenção da trombose após procedimentos cirúrgicos pode ser mecânica com deambulação precoce, meia elástica e botas de compressão pneumática intermitente, ou associada à prevenção química com anticoagulantes, conforme o risco do paciente.

São verificados também o porte e as características da cirurgia, bem como a recuperação esperada. Além disso, o acompanhamento e a investigação por parte do especialista vascular são recomendados para uma avaliação mais minuciosa e identificação de detalhes indicativos de maior risco de trombose, a fim de orientar como prevenir essa complicação.

A gravidade dessa condição ressalta a importância de cuidados proativos, seguindo a recomendação do vascular e dos protocolos hospitalares de prevenção à trombose, e uma monitorização mais intensiva, principalmente para aqueles identificados com maior risco.

Em alguns casos, medicamentos anticoagulantes, em doses profiláticas, para minimizar o perigo de trombose, que pode evoluir para embolia pulmonar, também são necessários durante e pós-internação. O cirurgião vascular pode auxiliar profissionais de outras especialidades a desenhar um protocolo de prevenção de trombose individualizado, dando assim mais segurança para os pacientes.

Orientações em casos de trombose venosa aguda

No caso de trombose venosa aguda, é recomendado o acompanhamento do cirurgião vascular para identificação da causa, orientação do tratamento, escolha da medicação usada na alta, orientar exames de avaliação de complicações, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo e tempo total de tratamento e seguimento do paciente.

Já na trombose aguda e embolia mais graves, em que existe risco imediato de morte ou graves sequelas, pode ser necessária a dissolução do trombo por meio de infusão de medicamentos, ou cirurgia endovascular, como parte do tratamento, para quebra e aspiração dos coágulos, com técnicas de cateterismo.