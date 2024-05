'Lua Cheia Rosa' poderá ser vista nesta terça-feira no Brasil

Por que a Lua Cheia de abril é conhecida como Lua Rosa?

Os nomes dados à Lua Cheia vieram de estações do ano, colheitas e ainda fazem referência ao comportamento de animais. Assim, a Lua Cheia Rosa recebe esse nome por causa do florescimento de certas flores silvestres no início da primavera, como a "rosa musgo", nativa do leste da América do Norte.

A agência espacial estadunidense, Nasa (Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, em português), também chama o fenômeno de Lua da Páscoa, já que o feriado judaico iniciou na noite dessa segunda-feira, 22.



Qual a diferença entre Superlua e Lua Cheia?

A Lua cheia acontece todos os meses, de acordo com as fases do satélite. No entanto, se a Lua Cheia acontece quando ela está mais próxima da Terra, temos uma Superlua, ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais. Essa proximidade é chamada de perigeu.