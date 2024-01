Chip cerebral: o que é o implante da empresa de Elon Musk

O implante, do tamanho de uma moeda, é colocado no cérebro mediante cirurgia. Entenda como funciona o chip cerebral

Elon Musk anunciou nesta segunda-feira, 29, que os resultados iniciais do implante do primeiro chip cerebral foram promissores. Um paciente recebeu o chip da empresa Neuralink neste domingo, 28.

O anúncio foi feito por meio de postagem no X (antigo Twitter). Musk também confirmou a recuperação bem sucedida do paciente. O dispositivo aspira permitir que pessoas com paralisia controlem equipamentos externos com seus pensamentos.

