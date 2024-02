Argentina autoriza entrada da Starlink, a internet via satélite de Elon Musk

A Argentina autorizou, nesta segunda-feira (26), a Starlink, empresa do magnata sul-africano Elon Musk, um admirador confesso do presidente Javier Milei, a fornecer internet via satélite no país.

Através de uma resolução publicada no Boletim Oficial (Diário Oficial), a Entidade Nacional de Comunicações da Argentina (Enacom) autorizou a empresa de Musk, mas também a Amazon Kuiper e a OneWEB, com o objetivo de que "a Argentina volte a ser líder na região".

"Em linha com nossa abertura ao mundo, o presidente decidiu, através do Enacom a autorizar a entrada na Argentina das empresas americanas Starlink e Amazon Kuiper, e da britânica OneWeb. Isso significa, sem mais, sem menos, maior liberdade, maior investimento e maior concorrência em tudo o referente ao mercado de internet via satélite", disse, durante coletiva de imprensa, o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni.