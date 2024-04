Neuralink mostra paciente jogando xadrez com implante cerebral

Noland Arbaugh, 29 anos, que ficou paralisado dos ombros para baixo devido a um acidente de mergulho há oito anos, falou sobre jogar xadrez e o jogo eletrônico "Civilization", assim como sobre ter aulas de japonês e francês controlando o cursor na tela do computador com o cérebro.

Ele contou que começou pensando em mover o cursor e, eventualmente, o sistema de implante refletiu sua intenção.

"A razão pela qual entrei nisso foi porque eu queria fazer parte de algo que, sinto, vai mudar o mundo", destacou.

Arbaugh disse que no próximo Halloween planeja usar a fantasia de Charles Xavier, personagem dos X-Men da Marvel Comics, que se desloca em uma cadeira de rodas, mas possui superpoderes mentais.

"Eu serei o Professor X", disse. "Acho que isso é bastante apropriado... sou basicamente telecinético."

Um engenheiro da Neuralink prometeu no vídeo, que foi postado na rede social X e no Reddit, mais atualizações sobre o progresso do paciente.

A tecnologia da Neuralink funciona com um dispositivo do tamanho de cinco moedas empilhadas que é colocado dentro do cérebro humano com uma cirurgia invasiva.