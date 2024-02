Apple Music lança retrospectiva mensal; veja como funciona

Se a retrospectiva musical para o final do ano movimenta os usuários do Spotify, o serviço Apple Music agora apresenta uma nova proposta: a visualização mensal das músicas mais reproduzidas, utilizando o recurso Replay do aplicativo.

A novidade foi lançada essa semana e propõe uma retrospectiva dos artistas, canções e álbuns mais escutados por seus clientes. Além disso, o streaming de música também compartilha marcos, como o total de minutos ouvidos.

Ao abrir o aplicativo da Apple Music, o usuário pode ainda conferir uma playlist com as músicas mais tocadas, incluindo uma atualização semanal do conteúdo. “Reviva as suas músicas favoritas de 2024, tudo em uma única playlist”, descreve a legenda do recurso.