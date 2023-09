iPhone 15:Apple lança nova geração de seus aparelhos; confira

O lançamento do novo aparelho da Apple ocorreu na tarde desta terça-feira, 12. Preços variam de R$ 7,299 até R$ 13,999; veja novidades e preços

A Apple apresentou nesta terça-feira, 12, os novos modelos da décima quinta geração do iPhone, ou simplesmente, o iPhone 15. A marca revelou novidades na carregador, câmera e anunciou os preços. Além da nova geração de aparelhos, também foram apresentados os novos “Apple Watch”.

O recurso “double tap” irá ajudar o usuário a executar funções sem encostar na tela.

A Siri (assistente virtual do iPhone) agora também irá atender a comandos feitos pelo dispositivo, além de ter acesso a dados liberados sobre saúde, o que poderá ajudar o usuário em relação ao sono, exercício, entre outras funções.

A câmera principal das versões tradicionais também aumentou. Agora, a lente principal passa a ter 48 megapixels, em comparação aos 12 megapixels da versão passada. A lente de 48 MP já havia sido antecipada para a versão "Pro" do iPhone 14, revelado no ano passado.

A câmera do iPhone 15 vai ter um zoom óptico de 2x na lente telefoto, com maior resolução (12 MP, 52 mm). O recurso também poderá ser utilizado em vídeos, diz a Apple.Nas fotos, não vai ser necessário mudar para o modo retrato para fazer uma foto com o fundo desfocado.

A partir de agora, o sistema de câmeras do iPhone vai identificar quando é necessário ativar o Modo Retrato, sem precisar que o usuário selecione manualmente o modo no aplicativo. A funcionalidade vai ser ativada por meio de aprendizado de máquina.





