'Playlist para o Futuro' no Spotify: como fazer sua lista de 2025

A Playlist para o Futuro está disponível no Spotify; veja como funciona a ferramenta interativa e como preparar sua própria lista de músicas para 2025

Já pensou em preparar uma playlist de músicas para você “do futuro”? A ferramenta interativa do Spotify, chamada de “Playlist do Futuro” ,permite essa ação.

Playlist para o Futuro no Spotify: como funciona a ferramenta

A ferramenta permite que você escolha músicas a partir de algumas perguntas, como “Uma música que você tocaria pros ETs se eles viessem na Terra”, entre outras. O ouvinte ainda pode deixar um recado para ele mesmo.

O usuário só terá acesso à playlist depois de um ano. A proposta da playlist é atuar como um tipo de "cápsula do tempo", em que a pessoa poderá relembrar do que gostava há um ano ou do que estava sentindo quando fez a lista.

Playlist para o Futuro no Spotify: como montar a sua

Veja o passo a passo para criar a sua “Playlist para o futuro” de acordo com o Spotify.

Visite spotify.com/playlistinabottle no seu dispositivo móvel.

Selecione onde você deseja armazenar sua lista de reprodução. Escolha entre uma garrafa de verdade, um globo de neve, um telefone flip, um ninho de passarinho, uma panela elétrica de arroz ou até mesmo uma lixeira!

Complete as perguntas inspiradas em músicas, como “uma música que lembra sua pessoa favorita”, “uma música sobre a qual seus bisnetos ficarão confusos” e “uma música que você coloca seus amigos para ouvir”.

Deixe um recado para o seu eu do futuro, capturando algo que você deseja lembrar sobre este momento quando sua cápsula for entregue no próximo ano.

Por fim, “sele” sua cápsula do tempo musical e publique seu cartão de compartilhamento #PlaylistInABottle em suas redes sociais preferidas.



