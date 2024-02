Paciente com chip cerebral conseguiu movimentar mouse com o pensamento, diz Elon Musk

O empresário Elon Musk informou que o paciente que recebeu o implante da Neuralink conseguiu mover um cursor usando a força do pensamento. A informação foi anunciada em um Space no X (antigo Twitter) nessa segunda-feira, 19. Ele também disse que o indivíduo se recuperou totalmente do procedimento.

Segundo a empresa, esse era o objetivo inicial do estudo. O primeiro produto se chama Telepatia e visa permitir a conexão do cérebro com celulares e computadores. Os primeiros usuários serão pessoas com deficiência que perderam o uso dos dedos, segundo Musk.

Ainda, foi anunciado que o chip agora tenta obter o máximo possível de cliques de botão do mouse do paciente. A empresa não deu mais detalhes sobre os resultados.