Elon Musk, empreendedor barroco, visionário e imprevisível

Elon Musk finalmente alcançou seu objetivo. O empreendedor extravagante que busca salvar a humanidade com veículos elétricos, cápsulas espaciais, túneis urbanos e implantes cerebrais assumiu o controle do Twitter na quinta-feira (27).

Nascido na África do Sul, cidadão americano e canadense, patrono da SpaceX e da Tesla, o homem mais rico do planeta tornou-se uma figura central do neocapitalismo americano com suas ambições extraplanetárias e ideais políticos, que compartilha com cerca de 110 milhões seguidores no Twitter.

Após meses de aventuras, Musk finalmente assumiu essa rede social, alvo de suas críticas.

Aos 51 anos, este empreendedor em série é o chefe da Tesla, a primeira construtora em série de veículos elétricos do mundo, e também da SpaceX, sua empresa espacial que ajudará a Nasa a enviar astronautas à Lua até 2025.

A Forbes estima sua fortuna em cerca de 221 bilhões de dólares, que ele acumulou principalmente graças à Tesla e serviu para financiar várias aventuras pessoais, como a Neuralink, empreendimento que visa conectar diretamente o cérebro humano a um computador, assim como a The Boring Company, que busca revolucionar o transporte urbano por meio de túneis.

Seja qual for o setor, Musk menciona primeiro seu desejo de salvar a humanidade, o meio ambiente ou a democracia. Questionado sobre suas razões para comprar o Twitter, o magnata mencionou o "risco para a civilização" se os usuários perderem a confiança na plataforma.

Megalomaníaco e viciado em trabalho, Elon Musk usa os tuítes para forjar o perfil de um homem preocupado com sua imagem de líder rebelde, amante de confrontos verbais e provocações, e politicamente incorreto.

Uma linha imprevisível que alguns republicanos gostam cada vez mais. "Seu estilo libertário tem um pouco de direita radical", avalia Roger Kay, da Endpoint Technologies Associates.

Recentemente, ele deu conselhos no Twitter para acabar com a guerra na Ucrânia - uma visão que não agrada muito a Kiev -, desafiou o presidente russo Vladimir Putin para um duelo e comparou o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau a Adolf Hitler.

Em 2018, fumou maconha durante entrevista gravada, na qual mencionou a conquista do espaço, o fim do mundo e a libido dos bonobos, espécie de macaco.

Em maio de 2021, ele revelou que sofria de síndrome de Asperger, uma forma de autismo.

Divorciado três vezes, Musk é pai de dez filhos, dos quais um morreu com 10 semanas. Outra, uma garota trans, pediu formalmente que mudasse seu sobrenome junto com o gênero, com o objetivo de cortar qualquer vínculo com seu pai.

A imprensa americana revelou em julho que Musk teve gêmeos em novembro com uma executiva da Neuralink, semanas antes do nascimento de Exa Dark Sideræl Musk, que teve com a cantora Grimes e que é a irmã mais nova de seu filho "X Æ A-12" .

O homem gera opiniões contraditórias, entre um exército de fãs que o bajulam e aqueles que o detestam, mas é difícil negar o sucesso da Tesla.

Há muito tempo em déficit, a empresa é agora um enorme sucesso industrial e financeiro, registrando lucros recordes de 5,5 bilhões de dólares em 2021 e uma enorme valorização no mercado de ações (710 bilhões de dólares), quatro vezes a da Toyota, a maior montadora do mundo.

Não foi fácil. Entre 2017 e 2019, a empresa estava "constantemente à beira da falência", explica Musk. "Eu morava na fábrica em Fremont (Califórnia), dormia no chão para que a equipe visse que eu não estava na minha torre de marfim", conta.

Diversas denúncias de assédio sexual e discriminação pesam contra a administração dessa fábrica, com acusações de "segregação racial".

Nascido na cidade sul-africana de Pretória em 28 de junho de 1971, filho de pai engenheiro e mãe canadense que trabalhava como modelo, Elon Musk estudou no Canadá e depois nos Estados Unidos.

Aos 24 anos, junto com seu amigo Kimbal, criou a Zip2, uma editora de software online. Ele se tornou um milionário antes dos 30 anos ao vendê-la para a fabricante de computadores Compaq em 1999 por mais de 300 milhões de dólares.

O jovem empresário então fundou a X.com, que seria incorporada ao PayPal, depois comprada pelo eBay em 2002 por 1,5 bilhão de dólares.

Com a SpaceX, fundada no processo, Musk encadeou mais um sucesso, tornando a empresa o eixo das novas ambições da Nasa.

"O objetivo global é permitir que a vida se desenvolva em diferentes planetas e tornar a humanidade uma civilização espacial", disse ele em entrevista à revista Time, que o nomeou personalidade do ano no final de 2021.

