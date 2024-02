SpaceX de Elon Musk adia pela 4ª vez lançamento de foguete à Lua

A prorrogação marca a quarta tentativa de uma empresa privada de enviar uma espaçonave na superfície lunar. Entenda os motivos do adiamento da SpaceX

A fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX cancelou na terça-feira, 13, o lançamento do foguete Falcon 9 e realocou a sua data para a quinta-feira, 15. O adiamento foi incentivado devido às temperaturas “fora do nominal” do combustível metano.

A prorrogação é a quarta vez que uma empresa privada tenta pousar na Lua, um feito que se consagraria como o primeiro em mais de 50 anos. A SpaceX realiza o projeto em nome da Intuitive Machines, que pretende enviar um módulo de pouso projetado no Falcon 9.

A nova previsão de lançamento foi programada para a quinta-feira, 15 de fevereiro, às 3 horas da manhã (horário de Brasília), no Centro Espacial Kennedy da Nasa, no estado da Flórida.