Robô atacou funcionário da Tesla nos EUA, aponta relatório

Crédito: Reprodução/ JESSICA GOW / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

Um engenheiro da Tesla, empresa de propriedade de Elon Musk, foi atacado por um robô durante uma falha de funcionamento brutal e sangrenta na fábrica da empresa Giga Texas, perto de Austin, nos Estados Unidos.

O relatório de ferimentos de 2021 da empresa afirma que o robô, projetado para mover peças de alumínio de automóveis, cravou suas garras de metal nas costas e no braço do engenheiro, deixando um "rastro de sangue", segundo o jornal The Information.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA foto do carro voador que custará R$ 2 milhões lançado em Fortaleza