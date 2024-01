Veja foto do carro voador que custará R$ 2 milhões lançado em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-12-2023: Apresentação do protótipo do eVTOL Genesis X1, carro voador elétrico desenvolvido pela Vertical Connect, startup cearense de mobilidade aérea e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).(Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O modelo que pretende ser a junção de um carro e um helicóptero elétrico, denominado eVTOL Genesis X1, será apresentado nesta quinta-feira, 21, no BS Design, em Fortaleza, com preço médio de R$ 2,1 milhões por aeronave .

Projeto tem investimento de R$ 100 milhões

O projeto, desenvolvido pela startup cearense Vertical Connect e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), conta com investimentos de R$ 100 milhões dos sócios-fundadores para a instalação de uma fábrica no Ceará.

No entanto, o município que irá receber a construção ainda não foi definido. A expectativa é que as obras comecem até fevereiro de 2024 e tenham duração de seis meses, com a geração de 30 vagas de emprego durante a implementação.

Após ser concluída, a unidade contará com 50 a 70 postos de trabalho no primeiro ano.

De acordo com o diretor-presidente da Vertical Connect, Ruan Carlo Ferreira, o Ceará foi o Estado escolhido para sediar o projeto devido a incentivos fiscais, bem como o apoio do IFCE e interesse do Banco do Nordeste (BNB). "(O Ceará) é um polo de empresas de tecnologia mundial", afirmou o CEO.

Além da alta tecnologia, o carro voador é planejado para operar voos 100% elétricos, sem uso de combustíveis fósseis, o que, segundo Ferreira, "vem para deixar o mundo mais leve, mais barato e infinitamente menos poluente".

Saiba como será o carro voador

O modelo Genesis X1 terá capacidade para duas pessoas, com um tempo máximo de voo de 60 minutos e velocidade de até 130 km/h.