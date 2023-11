Tinder: nova função permite que amigos e família recomendem parceiros

Agora, os usuários do aplicativo de relacionamento Tinder podem convidar amigos e familiares para participarem da escolha de seus “matchs”, que são combinações amorosas.

A nova função “Matchmaker” foi lançada como uma forma de possibilitar outras pessoas opinarem em suas curtidas na plataforma.

Por meio de um convite do próprio usuário via link, outras pessoas que não precisam ter o aplicativo do Tinder instalado podem curtir ou rejeitar participantes da plataforma de relacionamento como forma de recomendação. As escolhas dos convidados não são definitivas.