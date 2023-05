Tinder deixa a Rússia por 'compromisso com os direitos humanos'

O Match Group, matriz do aplicativo de relacionamentos Tinder, decidiu deixar a Rússia, mais de um ano depois que a invasão da Ucrânia fez com que várias empresas internacionais fechassem ou suspendessem suas operações no país.

O Match Group anunciou na segunda-feira que deixará a Rússia até 30 de junho. "Estamos comprometidos com a proteção dos direitos humanos", informou a empresa ao anunciar sua decisão.

A empresa com sede no Texas anunciou a notícia em seu relatório anual de impacto, um resumo de seu progresso em responsabilidade social e ambiental.

"Nossas marcas estão tomando medidas para restringir o acesso a seus serviços na Rússia e concluirão sua retirada do mercado russo até 30 de junho de 2023", afirmou.

A maioria das grandes empresas ocidentais encerrou ou suspendeu as operações em protesto contra a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, enquanto as empresas chinesas expandem sua presença.

A Rússia, que busca reduzir sua dependência do Ocidente, fortaleceu seu setor de tecnologia nacional nos últimos anos.

A saída do Tinder também ocorre no momento em que a Rússia endurece as leis para regular o setor de tecnologia, em meio à crescente repressão política.

