WhatsApp libera 2 contas simultâneas no mesmo celular; veja como fazer

O aplicativo pretende ofertar aos usuários a opção de manter contas ao mesmo tempo no aparelho; saiba como acessar o recurso no WhatsApp

Os usuários do WhatsApp poderão se conectar a dois números simultaneamente em seu aparelho celular. A novidade foi compartilhada pela empresa Meta nesta quarta-feira, 19, com a disponibilidade de função ao sistema Android.

O recurso, que deve chegar gradualmente aos usuários, permite alternar entre as contas no aplicativo, utilizando um segundo número de telefone e cartão SIM. “Agora você não precisa mais se desconectar todas as vezes, carregar dois telefones ou se preocupar por ter enviado mensagens pela conta errada”, revela comunicado.

Sem previsão para iOS (Apple), o funcionamento da configuração exige um aparelho que aceite multi-SIM ou eSIM.