WhatsApp deve liberar uso de diferentes contas no mesmo celular; entenda

Recurso do Whatsapp ficou disponível para alguns usuários e pode ser útil para alternar entre contas sem precisar de diferentes dispositivos. Entenda mais sobre essa função

O WhatsApp começou a liberar o recurso de fazer login em mais de uma conta no mesmo celular. Alguns usuários já visualizaram a tão esperada novidade, segundo informações do site WaBetaInfo. A novidade está disponível na versão 2.23.17.8 do aplicativo, para Android.

O ícone para a função é uma seta no canto superior direito, ao lado do símbolo de QR Code, que está dentro da área configurações. Ao clicar, o usuário vê uma janela com a opção para inserir um novo número de telefone.

Veja onde fica o ícone para adicionar novo número de contato no Whatsapp:

O recurso para adicionar mais uma conta no mesmo dispositivo será ampliada em breve. Crédito: Reprodução/Portal WaBetaInfo

Assim, o usuário pode adicionar várias contas em um mesmo dispositivo e alternar entre elas.

A atualização também “mantém suas conversas separadas, juntamente com notificações, e permite que você alterne entre contas sem precisar de diferentes dispositivos ou aplicativos paralelos”, aponta.