iOS 17: atualização da Apple é liberada; veja novidades

Neste upgrade, os usuários de iPhone possuem várias alterações no Facetime, na lista de contatos e também na questão da transferência de arquivos. Veja mais abaixo todas as mudanças.

Em grandes atualizações, a Apple inicia sua distribuição a partir das 14h, de acordo com o horário de Brasília. Porém, pode atrasar em alguns casos. Isso porque depende de uma comunicação entre a empresa e as operadoras.

Com a atualização, o iPhone vai mostrar sua foto e seu nome com um estilo personalizado para as pessoas que receberem uma ligação sua.

Além disso, é possível iniciar uma chamada de vídeo diretamente da Apple TV ou iniciar no iPhone e passar para a Apple TV por meio do recurso "Câmera de Continuidade".

Outro ponto é que mensagens de áudio para o aplicativo de mensagens do iPhone (o iMessage) são transcritas automaticamente. Isto facilita que o usuário leia o recado na hora e escute mais tarde.

Também é possível adicionar fotos a cada um dos contatos ou associar imagens animadas com o "Memojis".

Alem disso, o aplicativo traz novos recursos como o "Chegou Bem", que serve para o compartilhamento de localização. Assim, as informações do trajeto podem ser compartilhadas com até cinco pessoas.

Caso não haja avanço do usuário em direção ao destino, informações serão compartilhadas com os contatos: localização exata, nível de bateria e status do sinal.

Arquivos



Com a atualização, os usuários podem transferir diversos arquivos sem a necessidade de habilitar o recurso chamado “AirDrop”.