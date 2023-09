One Chip Challenge: jovem morre após desafio de comer salgadinho picante

O jovem americano, de 14 anos, faleceu após participar de desafio com batata chips picante. Marca retirou produtos da prateleira; veja no que consiste o desafio

A mãe do jovem relatou, em entrevista ao New York Times, que apesar das causas da morte do garoto não terem sido claras, uma das últimas coisas que seu filho comeu foi a chip da marca Paqui, em um recipiente em forma de caixão, com um rótulo que dizia “Desafio de uma batata” e “Um chip extremamente picante”.

One Chip Challenger: popularidade nas redes sociais

Diversas pessoas têm compartilhado esse tipo de desafio através de redes sociais, como o YouTube e TikTok. O que chama atenção é que, apesar do alerta para consumo adulto, na internet inúmeros vídeos de adolescentes consumindo o produto acabaram visualizando.

Participar do desafio envolve devorar a batata e evitar consumir qualquer alimento ou bebida posteriormente, na tentativa de suportar o ardor intenso.

One Chip Challenger: declarações da marca



No rótulo do produto, já contém especificações que não devem ser ingeridas por crianças ou adolescentes.

Em seu site, a marca Paqui relatou que, o produto mantém todos os padrões de segurança alimentar. Em nota, logo após a repercussão da morte de Harris, a marca declarou está retirando o produto “One Chip Challenger” de venda e está oferecendo reembolso. Autoridades continuam investigando o caso.