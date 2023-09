Curso de inglês a maquiagem: veja os cursos mais buscados em Fortaleza

Divulgados pelo Google nesta quarta-feira, 20, dados revelam as tendências de busca mais populares entre os fortalezenses. Na categoria “curso”, a língua inglesa é a modalidade mais buscada em Fortaleza, bem como “como calcular a nota do Enem?” é a pergunta mais procurada na categoria “educação”. Veja as listas mais abaixo.

Confira as perguntas mais buscadas sobre a categoria “curso” em Fortaleza:

Curso de inglês Curso de fotografia Curso de maquiagem Curso técnico de enfermagem Curso de vigilante

Confira as perguntas mais buscadas sobre a categoria “educação” em Fortaleza:

Como calcular a nota do Enem? Como tocar violão? Quantas letras tem o alfabeto? Como estudar para concurso? Como estudar para o Enem?

Sobre o Google Trends



O Google Trends é uma plataforma que calcula e apresenta o interesse de busca para assuntos e termos de pesquisa em um indície de 0 a 100. Ele coleta e organiza esses dados de bilhões de buscas feitas por pessoas em todo o mundo por meio de um sistema de inteligência artificial que atua em tempo real.

Ao utilizá-lo, é possível verificar quais são os principais assuntos do momento, encontrar pautas e ideias para conteúdos, monitorar marcas, descobrir curiosidades, entre outros.

O que representam os dados das pesquisas incluídas no Google Trends?



Conforme informações contidas no Suporte do Google, os dados do Google Trends refletem as pesquisas que as pessoas fazem no Google todos os dias, mas também podem refletir atividade de pesquisa irregular, como pesquisas automáticas ou consultas que possam estar associadas a tentativas de spam nos nossos resultados de pesquisa.

Através da amostragem de dados, é possível analisar um conjunto representativo de dados de todas as pesquisas no Google, principalmente quando feita uma separação por categorias, como apresentada no evento Crescer com o Google.