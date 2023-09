Brasil e EUA se dizem preocupados com uso de inteligência artificial no mundo do trabalho

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos demonstraram preocupação com os efeitos da digitalização das economias e do uso de inteligência artificial no mundo do trabalho. O receio é expresso em declaração conjunta divulgada pelos governos nesta quarta-feira, 20.

"Estamos preocupados e atentos aos efeitos no trabalho da digitalização das economias e do uso profissional da inteligência artificial no mundo do trabalho", afirma o texto.

A nota é parte de uma iniciativa dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Joe Biden (Estados Unidos) para promover o que o brasileiro tem chamado de "trabalho decente". O título do texto é "declaração conjunta Brasil-EUA sobre a Parceria pelo Direito dos Trabalhadores e Trabalhadoras."