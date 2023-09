10 cuidados ao praticar atividade física nos dias quentes

Uma onda de calor intenso tem atingido cidades em todo o Brasil. Se, por um lado, esse clima é um convite para atividades ao ar livre, piscina e praia, por outro, existe a preocupação com o tempo muito quente, principalmente para quem pratica atividade física. Isso porque o calor excessivo pode promover muitas alterações no balanço hídrico e no sistema circulatório, impactando principalmente a pressão arterial e expondo a saúde a riscos.

O educador físico Ygor Azeredo Zago, da academia The Corner Sports & Health, destaca que as atividades físicas, mesmo em condições climáticas amenas, já exigem uma alimentação equilibrada e uma vigorosa hidratação. “Com o calor, a demanda de energia e água é muito maior. Além disso, a exposição ao sol forte sem proteção também pode contribuir com o câncer de pele”, afirma o profissional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, vale ressaltar que exercício físico faz bem para a saúde e precisa ser praticado com segurança em qualquer época do ano, porém, treinar em altas temperaturas deve ter cuidado redobrado. Por isso, os educadores físicos Ygor Azeredo Zago e Bianka Paulon elencam 10 dicas para reduzir o risco de estresse térmico!