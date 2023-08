Uber Moto chega a mais de 20 novas cidades cearenses

Junto às corridas, também foi anunciado o Uber Flash Moto para as mesmas cidades . O serviço permite envio de objetos menores, como presentes e documentos, desde que caibam na mochila de entrega do motoqueiro.

Segundo a empresa, 21 municípios em várias regiões do Ceará agora poderão contar com as corridas por motos - a lista completa está ao fim desta matéria. As principais vantagens, em comparação ao serviço com carros, são o valor menor e os trajetos mais rápidos.

Com o anúncio, o Uber Moto chega a 280 cidades atendidas no Brasil. O serviço começou em 2020, em Aracaju (SE).

Como pedir Uber Moto no Ceará

Nas cidades que já contam com o serviço, as modalidades Uber Moto e Uber Flash Moto aparecerão junto às outras alternativas disponíveis. Os tipos de corrida oferecidas aparecem após definir, no aplicativo, origem e destino do trajeto.

Os meios de pagamento são os mesmos já aceitos pela Uber: dinheiro, para pagamento após o fim da corrida; e cartão de crédito, cartão de débito, Uber Cash e Pix, para pagamento prévio. Caso a corrida tenha sido paga pelo aplicativo, o motorista não pode cobrar nenhum valor adicional ao término do trajeto.

Regras para o Uber Moto no Ceará

As obrigações e proibições das modalidades Moto e Flash Moto no Uber são as mesmas que em qualquer local onde o serviço é oferecido. Veja abaixo:

Motoristas

CNH: categoria B, definitiva, com observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR)

categoria B, definitiva, com observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR) Para corridas: dois capacetes - um próprio e um para o passageiro - e assento livre na parte traseira (sem bagageiro)

dois capacetes - um próprio e um para o passageiro - e assento livre na parte traseira (sem bagageiro) Para entregas: mochila - que não precisa ser do tipo para entregas de comida (com isopor interno) - ou bagageiro na parte traseira

Passageiro

Corridas: uso do capacete fornecido pelo motorista

uso do capacete fornecido pelo motorista Entregas: objetos de pequeno porte, peso até 10 kg, e valor de no máximo R$ 500

Novas cidades com Uber Moto no Ceará