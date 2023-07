Mark Zuckerberg aparece 'trincado' após ser desafiado a lutar contra Elon Musk

Fundador do Facebook, o bilionário Mark Zuckerberg foi nesta terça, 11, ao Instagram para exibir o peitoral e abdômen trincados após um treino de jiu-jitsu. A foto pode ser entendida como mais uma provocação para Elon Musk, que convidou o colega para uma luta física após descobrir que a Meta desenvolveu um aplicativo para competir com o Twitter, o Threads.

Publicada de forma conjunta pela conta de Zuckerberg e do atleta Israel Adesanya, em Lake Tahoe (na Califórnia), a imagem mostra os colegas após o treino, sorrindo. Na legenda, dizem: "Sem brincadeira com Zuckerberg!". Em resposta, o bilionário comentou: "É uma honra treinar com vocês!".

Até a publicação desta matéria, Elon Musk, conhecido por usar o Twitter cotidianamente, não fez comentários.

'Briga' entre Elon Musk e Mark Zuckerberg

No final de junho, Elon Musk "desafiou" Mark Zuckerberg para uma luta, em postagem no seu perfil na rede social. "Eu estou pronto para uma luta de jaula se ele estiver, rs", tuitou.

O comentário aconteceu após a Meta anunciar o lançamento de uma rede social para competir com o Twitter, o Threads. "Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções", também escreveu Musk sobre o caso.