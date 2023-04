Desinformação: saiba mais sobre contexto histórico e formas de combate

Desinformação. Você já deve ter ouvido essa palavra antes, principalmente nos últimos tempos. As informações falsas — conhecidas de forma mais simples como mentiras — são comuns em toda a História. Entretanto, foi no século XXI, em 2016, a partir da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que o termo “Fake News” se popularizou pelo mundo.

Esses séculos de desinformação foram resumidos pelo projeto The Trust Project, consórcio internacional que conta com mais de 120 empresas de comunicação — inclusive O POVO. A linha do tempo disponível no Manual da Credibilidade reúne conceitos básicos sobre jornalismo, suas relações com a democracia, liberdade de expressão, o fenômeno da desordem da informação e estratégias viáveis para o combate dela e a promoção do jornalismo de qualidade.



Desinformação, Fake News e ecossistema de desinformação

Contudo, apesar de serem conceitos relacionados, "Fake News" não é um sinônimo direto de desinformação. Enquanto “Fake News” são notícias falsa ou informações enganosa vendidas como material jornalístico, a desinformação é um processo que vai além do pontual.

O que existe é um ecossistema de desinformação. Cada fato enganoso compõe esse ecossistema, mas a desinformação é sistêmica. Por exemplo, uma pessoa envia uma mensagem que pode conter uma informação verdadeira. Esse dado real oferece sustentação àqueles fraudados, que surgem em seguida, transformando o contexto em algo verossímil.

Nesse processo, observamos também o trabalho da tecnologia (Bots, Inteligência artificial), e até dos influenciadores digitais.

Combatendo a desinformação



E como combater a desinformação? Esse é um dos maiores desafios atuais e papel da sociedade como um todo. Para fazer isso, seguem algumas dicas:

Cheque qual a fonte daquela informação (Tem algum link? É somente uma informação solta?);

Confira se aquela fonte é confiável (É um portal, veículo ou instituição reconhecida?);

Pesquise por aquela informação em projetos de checagem de fatos (Comprova, Aos Fatos).

Saiba mais!



Esse assunto é bem importante e O POVO expôs um breve panorama. Para saber mais, confira o vídeo Não é fake news, é desinformação, a reportagem especial O desafio do jornalismo no combate à desinformação, e a entrevista com a co-líder do Trust Project Brasil, Angela Pimenta. Todo esse conteúdo especial está disponível para assinantes O POVO+.

Ah, você sabia que O POVO integra iniciativas de combate a Fake News? Além de participar do The Trust Project, também faz parte do Comprova.

Aqui um exemplo de material resultado do Comprova, que reúne jornalistas de veículos de comunicação brasileiros para descobrir e investigar informações suspeitas sobre políticas públicas, eleições presidenciais e a pandemia de Covid-19 que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens.

Já o The Trust Project é definido da seguinte forma: "consórcio internacional de organizações de notícias que criam padrões de transparência e trabalham com plataformas de tecnologia para afirmar e ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão, inclusão e justiça, para que o público possa fazer escolhas informadas sobre notícias".

Faça a sua parte. Todo cuidado é pouco e vale, sim, checar os dados antes de repassar para amigos, familiares e grupos variados.

