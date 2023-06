Sony não divulgará detalhes do Playstation 6 com a Activision

Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, afirmou que a empresa não poderá compartilhar detalhes do Playstation 6 (PS6) com a distribuidora de jogos eletrônicos Activision, em caso de ela ser comprada pela Microsoft.

De acordo com Jim, isso significaria uma desvantagem em termos de exploração do potencial do console. “Simplesmente não se pode correr o risco de uma companhia cuja dona é uma concorrente direta ter acesso a essa informação”, diz.

A fala do CEO da Sony ocorreu em abril em uma conversa com a Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos, que aplica a lei antitruste no país. Partes dos diálogos estão em sigilo.

Embora ainda não existam detalhes sobre a chegada do PS6 ou previsões, a Sony já colaborou com a Activision no passado para desenvolver novas funções dos consoles PlayStation.

Compra da Activison pela Microsoft

A Microsoft entrou com um recurso para aprovar a compra da Activision após a negativa da CMA (Autoridade de Competição e Mercado do Reino Unido, em português).

Já no dia 15 de maio deste ano, a Comissão Europeia aprovou a compra, mas para seguir com a aquisição, a Microsoft terá que ampliar o acesso aos jogos da Activision para a concorrência.

Caso seja confirmada a compra de US 68,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 328 bilhões de reais) significaria o maior negócio já registrado na indústria de videogames. A Microsoft tem até o dia 18 de julho deste ano para completar o acordo inicial.

Se não completado, o acordo terá de ser renegociado ou até mesmo cancelado, o que resultaria em um pagamento de US$ 3 bilhões de dólares (em torno de R$ 14, 3 bilhões de reais) da empresa para a Activision pela rescisão.