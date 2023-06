Apple Vision Pro: como funcionam óculos que custam mais de R$ 17 mil

Na tarde desta segunda-feira, 5, a Apple lançou um dos equipamentos mais esperados pelos fãs e consumidores da empresa: os óculos de realidade mista integrados ao sistema iOS, o Vision Pro.

O primeiro grande lançamento hardware da marca em quase uma década foi apresentado durante o WWDC, o principal evento anual da Apple voltado a desenvolvedores.

Tim Cook, CEO da Apple, abriu o evento destacando a importância do device. “Hoje, vamos fazer um dos nossos maiores lançamentos da história”.



Na apresentação, Cook usou uma frase icônica de Steve Jobs: “um novo tipo de computador que combina perfeitamente o mundo real e o mundo digital”.

O produto na Califórnia, num momento de crise da indústria da realidade virtual, não foi o único lançamento da Apple. A empresa de tecnologia também anunciou seu mais recente sistema operacional para o iPhone e atualizações para o laptop MacBook Air.

Os óculos têm bateria com duração de duas horas e custarão US $3.499 (cerca de R$ 17,2 mil na conversão atual) nos EUA, quando chegarem ao mercado, em 2024. Não há preço divulgado para o Brasil.

A fins de comparação no preço de mercado, o produto se mostra substancialmente mais caro. Na semana passada, a marca Meta lançou o seu produto Quest, com preço de US$ 449 (R$ 2,2 mil).

A tecnologia usada nos óculos da Apple é um sistema de inteligência artificial generativa. O último grande lançamento de hardware da Apple havia sido o dispositivo Apple Watch em 2015.

Mas, afinal, como funcionam os óculos Vision Pro, ou os “óculos de esqui" de alta tecnologia da Apple? Confira a seguir:

Apple Vision Pro: Como funciona o sistema dos “óculos de esqui” da Apple?

O Apple Vision Pro é esteticamente diferente dos óculos semelhantes no mercado por lembrar mais um par de óculos de esqui do que um de realidade virtual. Entretanto, os óculos proporcionam uma “realidade aumentada”.

A realidade aumentada, também conhecida como realidade mista, sobrepõe objetos virtuais no mundo ao nosso redor, permitindo aos usuários misturar realidade com o mundo virtual no campo de visão.

O sistema Vision Pro possui integração completa com o iPhone, Mac e iCloud, permitindo a visualização de aplicativos e interfaces como se estivessem no ambiente em que o usuário está.

Os sensores que identificam movimentos das mãos e dos olhos, além do controle por voz via Siri, facilitam a interação com o conteúdo. Com um display 4K, utilizando a tecnologia microLED, que oferece 23 milhões de pixels, o Vision Pro é equipado com o chip M2, já conhecido nos Macs, e o novo R2.

Apple Vision Pro: por que usar a realidade aumentada?

O presidente-executivo, Tim Cook, disse que o dispositivo pode desencadear o surgimento da "computação espacial", em que o conteúdo digital se mistura com o mundo físico, assim como o iPhone mudou o mundo dos celulares.

Em contrapartida, Hartley Charlton, editor do site MacRumors, disse que não sabe se o público em geral estará interessado nos óculos.

Além disso, segundo analistas da Morgan Stanley, tal possibilidade poderá levar algum tempo para se materializar, uma vez que o produto não possui nenhum uso claro além do entretenimento em um mercado de realidade aumentada ainda incipiente.

Para eles, mesmo com a tecnologia impressionante do sistema, ainda levará alguns anos até que os óculos de realidade aumentada de 3.499 dólares sejam amplamente adotados.

Outros analistas também alertaram para o fato de que existem ofertas de realidade aumentada mais baratas proporcionadas por outras marcas e isso pode ser um impedimento, por exemplo, a Meta, líder de mercado.

"Embora a Apple represente o maior desafio à Meta desde a entrada da proprietária do Facebook nesse segmento, ela não conseguirá ultrapassar a Meta em termos de envio", disse Harmeet Singh Walia, analista sênior da Counterpoint Research.

Contudo, ele acrescentou que a Apple pode não precisar dominar o mercado em termos de envios para se tornar o player mais proeminente.

"Assim como acontece com os smartphones, em que a Apple geralmente tem mais de 80% da participação na rentabilidade com cerca de 20% da participação nos envios, isso pode se tornar o player mais bem-sucedido sem se tornar o mais amplamente adotado", disse Walia.

Apple Vision Pro: quando o produto chegará ao mercado?



O Vision Pro será vendido pela Apple a partir de 2024, com um preço, como já citado, de US$ 3.499.