Instagram, WhatsApp e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta-feira, 16

Usuários das redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp relataram instabilidade em todas as três plataformas na tarde desta sexta-feira, 16. Os internautas reclamam que áudios não estão sendo enviados no aplicativo de troca de mensagens instantâneas enquanto no Instagram, as reclamações variam desde a dificuldade de atualização do feed, impossibilidade de postagem de stories.

Alguns usuários pontuam que as versões de desktop das três redes sociais estão com instabilidade ainda maior, chegando ao ponto de ficarem fora do ar em alguns casos. No Facebook, além da dificuldade de acesso geral, o feed de postagem não está sendo atualizado.

