Primeiro celular do mundo levava 10 h para carregar e pesava mais de 1 kg

Se você acha que seu celular descarrega rápido ou que ele demora muito tempo para carregar, você vai agradecer por não ter que usar o primeiro celular do mundo: o Motorola Dynatac 8000X.

Isso porque o modelo levava nada mais nada menos do que 10 horas para atingir 100% de bateria. E isso tudo para ter um desempenho de no máximo 30 minutos.

Fora o peso e o tamanho nada discreto do celular, considerado um verdadeiro “tijolão”, o Dynatac 8000X pesava cerca de 800 g e tinha 33 cm de comprimento. Alguns modelos chegavam a pesar até 1,1 kg.

Conheça a história do primeiro celular do mundo

Criado em 1973 pelo engenheiro eletrotécnico e Martin Cooper, o Motorola Dynatac 8000X foi o primeiro celular do mundo a fazer uma ligação de voz.

Apesar de já terem rascunhos e ideias de celulares anteriores ao modelo da Motorola, o designer norte-americano ficou conhecido como “pai do celular” pelo feito da primeira chamada.

Mesmo tendo sido criado em 1973, o Dynatac 8000X só foi comercializado dez anos depois, em 1983. Esse ano o aparelho completa 50 anos de sua criação e conta com uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

