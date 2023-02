Criador da inteligência artificial ChatGPT afirma que ela deixará "muitas pessoas ricas"

Sam Altman, criador do Chat Generative Pre-Treated Transformer (ChatGPT), Inteligência Artificial (IA) que ganhou visibilidade mundial por realizar atividades humanas com precisão, acredita que a tecnologia será “a maior força para o empoderamento econômico" e que "fará muitas pessoas ricas”.

As declarações foram feitas no perfil oficial do empresário no Twitter no começo do mês e deixou os usuários impressionados sobre como a inteligência artificial poderá ser usada como uma força econômica poderosa. O conteúdo tornou-se viral e recebeu mais de 1000 comentários e 10 mil curtidas; confira:

i think AI is going to be the greatest force for economic empowerment and a lot of people getting rich we have ever seen

February 13, 2023

A visão otimista de Sam sobre o ChatGPT tem se mostrado correta, dado que a ferramenta tem apresentado bons resultados. No Brasil, a inteligência artificial conseguiu ser aprovada na primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com oito pontos de vantagem.

Além dos avanços em provas tradicionais, a tecnologia também tem sido uma aposta para a área médica e de corretagem de imóveis.

Como o ChatGPT funciona?



A inteligência artificial tem um servidor armazenado com grande quantidade de dados da internet. A ferramenta foi criada para automatizar atividades do cotidiano e utiliza um algoritmo espelhado em redes neurais, visando criar conversas com os usuários.

O banco de dados da ferramenta utiliza diferentes exemplos da linguagem humana, possibilitando que a IA entenda contextos e demandas típicas do convívio cotidiano dos seres humanos.

O ChatGPT foi criado em 2019 por Sam Altman, CEO da empresa norte-americana OpenIA. A tecnologia encontra-se em fase de testes e está disponível para teste no site “chat.openai.com”.



