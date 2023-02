ChatGPT: Chineses preparam concorrente para inteligência artificial

A China tem investido forte para desenvolver uma inteligência artificial (IA) que seja concorrente do ChatGPT. A empresa chinesa Baidu trabalha há anos no desenvolvimento do Ernie, que trabalhará com os idiomas chinês e inglês.

O doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, Vivaldo José Breternitz, avalia que a solução tem um grande mercado potencial, especialmente porque a ditadura chinesa não permite o uso do ChatGPT no país.

Ernie vem sendo alimentado - treinado, como se diz no ambiente de IA - usando fontes como Wikipedia, BookCorpus, Reddit e produtos Baidu, como o Baidu Baike e Baidu News. No entanto, para ser liberado no mercado chinês, a empresa fará com que Ernie trabalhe de acordo com as regras que regulamentam a censura na China.

O olhar do presidente-executivo da Baidu para o futuro é de que ChatGPT, Ernie e outras tecnologias de conversação via inteligência artificial devem promover uma mudança significativa no mundo dos negócios.

Entrevista com ChatGPT: Erro sobre Bolsonaro e nazismo

Desde que se popularizou, o ChatGPT tem levantado diversas discussões, desde filosóficas, éticas e até científicas. O POVO entrevistou a plataforma da OpenIA.

Alguns erros já são notáveis. Questionado sobre quem seria o vencedor das Eleições, a IA responde "Jair Bolsonaro". Continuando o diálogo, o usuário questiona quem está na presidência do Brasil atualmente e a resposta foi a mesma.

Thiago Pardo, doutor em Ciências da Computação e Matemática Computacional e professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP/ICMC), em São Carlos, cita a preocupação com a produção de desinformação, "já que o ChatGPT e sistemas do tipo não têm real entendimento do conteúdo que geram e não fazem checagem de informação".

ChatGPT erra ao responder que Jair Bolsonaro venceu as Eleições brasileiras de 2022 e é o atual presidente do Brasil. (Foto: Reprodução / ChatGPT)



Outros efeitos negativos da tecnologia já estão sendo amplamente difundidos. E dizem respeito tanto a falhas no "filtro" do sistema quanto a outros problemas de natureza ética e moral.

Veja alguns efeitos negativos do ChatGPT, segundo Thiago Pardo:

Ensino: alunos usam o sistema para produzir respostas e redações automaticamente, sem terem de fato aprendido o conteúdo esperado.

alunos usam o sistema para produzir respostas e redações automaticamente, sem terem de fato aprendido o conteúdo esperado. Conteúdos inapropriados: conteúdo racista , nazista e homofóbico , apesar de o ChatGPT ter filtros para evitar isso.

conteúdo , e , apesar de o ChatGPT ter filtros para evitar isso. Vazamentos: Outro debate levantado em torno da popularização do ChatGPT e seu uso indiscriminado e sem supervisão ou revisão é em relação ao vazamento de informações sensíveis armazenadas pelo sistema durante seu aprendizado, como os dados pessoais dos usuários

Exemplo de respostas dadas pelo ChatGPT. (Foto: Reprodução / OpenAI)



Mas há soluções possíveis. "É interessante notar que a própria IA pode ajudar a lidar com esses pontos negativos. Por exemplo, a OpenAI e outros pesquisadores já disponibilizaram sistemas para detectar textos produzidos pelo ChatGPT, o que pode ajudar professores a perceber se os alunos apenas copiam suas tarefas do sistema".

