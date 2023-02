Twitter passa a cobrar por autenticação de dois fatores por SMS

O Twitter tem passado por uma série de mudanças após o empresário Elon Musk comprar a rede social, o que vez ou outra acaba irritando os usuários.

A última modificação foi na área da segurança do aplicativo: o recurso conhecido como "autenticação de dois fatores" passará a valer apenas para a versão paga do aplicativo.

Quem não for assinante do Twitter Blue terá que recorrer a outros meios caso queira outro tipo de proteção adicional.

Twitter Blue chega ao Brasil com mensalidade de até 60 reais, CONFIRA

A mudança foi anunciada por Musk em sua própria conta no Twitter. A cobrança entra em vigor a partir do dia 20 de março.

Ainda segundo o empresário, a medida foi tomada devido ao alto custo que o Twitter tem para que os SMSs de autenticação sejam enviados, tendo que desembolsar US$ 60 milhões por ano para as operadoras pela oferta do serviço.

Use of free authentication apps for 2FA will remain free and are much more secure than SMS https://t.co/pFMdxWPlai