Instituto Atlântico lança unidade de educação Avanti

O primeiro curso oferecido é uma formação em Engenheiro DevOps, que já está com inscrições abertas. As aulas começam no fim de fevereiro

O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia está lançando o Avanti, unidade de educação para capacitar pessoas da TI para trabalhar com tecnologia de ponta. O primeiro curso da instituição de ensino Avanti, é uma formação para Engenheiro DevOps, que já está recebendo inscrições, com previsão para início das aulas no fim de fevereiro.

O curso é voltado para profissionais que já possuem conhecimento em desenvolvimento e operações de sistemas de TI e desejam aprofundar seus conhecimentos participando de uma experiência de aprendizado imersiva em casos reais do mercado.

De acordo com o gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico, Luiz Alves, o Avanti surgiu a partir da necessidade que o mercado atual demanda em termos de capacitacao avançada das pessoas, para suprir necessidades reais de mercado com cursos que possam ser usados para ajudar no progresso da sociedade. "Queremos ir alem da simples transmissao do conteudo tecnico.

O principio dos cursos do Avanti e formar o profissional completo, levando problemas reais para o aluno, com situacoes semelhantes ao cenario atual que o profissional da Tecnologia da Informacao encontra no dia a dia. Faremos isso atraves do uso de aulas com sala de aula invertida, em que o conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades, realizadas em sala de aula, tornando o estudante protagonista do seu aprendizado.

Além disso, contamos com facilitadores capacitados que atuam no mercado de TI como desenvolvedores e que guiarão o processo de aprendizado. Teremos atenção especial ao desenvolvimento de soft skills que hoje são considerados diferenciais no mercado de TI”, destaca Luiz.

A formação em Engenheiro DevOps tem 100 horas/aula com duração de 10 semanas e acontecerá no formato online. É dividida em quatro módulos: nivelamento, especialização, soft skills e Gestão em Negócio. Para inscrever-se, é necessário que o candidato possua nível de Inglês Intermediário (leitura), três horas por semana disponíveis para trabalhar com a equipe, formação em Ciência da Computação ou áreas relacionadas, experiência de mais de dois anos com deploy de aplicações, conhecimento básico de métodos ágeis, como scrum e de linguagem Python ou SQL.

As inscrições são realizadas por meio do site https://www.atlanticoavanti.com.br/.