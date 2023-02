Associação Cearense de Inovação (ACI) para fortalecer o ecossistema

Após doze meses de estudos e debates, foi lançada oficialmente, nesta terça-feira (31), a Associação Cearense de Inovação (ACI), que terá a missão de fomentar e incentivar o ecossistema cearense, além de fortalecer a conexão com startups e empresas. A entidade nasce a partir da união de forças de hubs de inovação do Ceará - Ninna Hub, BS Innovation Hub, Espaço Cuida Hub, Xper Global, Casa Azul Ventures e ICC Biolab, aberta à adesão de mais instituições.

“Estamos há um ano conversando, pensando, mapeando as dores do nosso mercado local, e, principalmente, enxergando as potencialidades que podemos alcançar por meio da ACI. Através desse estudo de mercado, conseguimos entender que os hubs não concorrem entre si, mas são complementares. O nosso objetivo será complementar a entrega de serviços para o ecossistema, de modo a enriquecer o segmento, desenvolver mais startups e ajudar diversas empresas cearenses a se inovar”, afirma Marcus Vinicius Saraiva, presidente da Associação Cearense de Inovação.

Mais de 30 representantes de hubs cearenses participaram do evento, sediado no Ninna Hub, para conhecer e passar a fazer parte da entidade.

Entre os produtos apresentados, a associação será a responsável por atrair relacionamento com fundo de investimento, fortalecer relacionamento institucional, busca e captação de editais, mapeamento de startups dos hubs e eventos de networking. A ACI atuará em conjunto com os hubs, empresas tradicionais e aceleradoras.

Para Humberto Lima, CEO do Ninna e membro da diretoria da ACI, estar associado à instituição é mais um importante passo na missão do hub para todo o ecossistema. “O Ninna atua fortemente abraçando novas ideias, novas perspectivas que farão todo o mercado crescer junto. Essa iniciativa é super relevante para as startups, hubs e empresas que precisam ter a inovação como foco. Sem dúvidas, é um prazer contribuir na equipe de diretoria e ajudar ainda mais no futuro do setor”, avalia.

Para os hubs, empresas e setores de inovação que desejem participar da associação, basta entrar em contato por meio das redes sociais: https://instagram.com/asscearensedeinovacao?igshid=YmMyMTA2M2Y=.