WhatsApp vai lançar recurso para encontrar empresas dentro do app

A Meta anunciou que o WhatsApp vai implantar, em todo o Brasil, uma funcionalidade para ajudar os usuários a encontrar os contatos de lojas e negócios que usem o WhatsApp Business. A novidade foi apresentada na Transamérica Expo, na última quinta-feira, 17, em São Paulo.

A função permite que os clientes busquem por estabelecimentos da região cadastrados no aplicativo. As empresas serão apresentadas como lista e podem ser vistas por categoria ou mapa. O novo recurso deve chegar já nos próximos dias.

Durante a conferência, Mark Zuckerberg explicou explicou que o objetivo do recurso é tornar o WhatsApp mais independente, fazendo com que as pessoas possam ter contato com essas companhias no própriuo aplicativo.

"Enquanto milhões de negócios usam a plataforma para chat, não simplificamos a descoberta de novos negócios ou de compras, pelo que as pessoas tiveram de recorrer a meios alternativos. O objetivo aqui é que seja fácil encontrar, enviar mensagens e comprar a partir de negócios, dentro do mesmo chat de WhatsApp”, disse o fundador da Meta.

