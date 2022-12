WhatsApp estreia ferramenta de "conversa consigo mesmo"

Você também tem um grupo no Whatsapp onde apenas você faz parte? Nesta segunda-feira, 28, a plataforma estreia uma ferramenta que cumpre essa função. O Whatsapp já começa a liberar gradativamente o atalho, disponível para celulares Android e no iPhone (iOS), que pode ser acessado na lista de contatos.

A ferramenta permite a criação de um chat privado com o próprio contato, semelhante a um bloco de anotações. Todas as mensagens enviadas utilizando o novo recurso são criptografadas ponta a ponta, ou seja, são difíceis de serem interceptadas e nem podem ser visualizadas pela Meta, empresa que gerencia a plataforma.

"Essa funcionalidade traz a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência", disse o WhatsApp.

Como acessar

Ferramenta está sendo disponibilizada gradativamente (Foto: Divulgação/WABetaInfo/Reprodução)



Em casos de dispositivos atualizados e com a funcionalidade disponível, basta acessar o recurso ao entrar na aba "contatos", na parte inferior direita na tela inicial do aplicativo. A opção estará visível com sua foto no topo da lista de contatos. Em seguida, basta clicar no seu nome e começar a enviar as mensagens.

Todas as funcionalidades disponíveis na nova ferramenta são as mesmas das conversas tradicionais, incluindo o envio de mídias (áudios, fotos, vídeos e GIFs), figurinhas, emojis, reações, além de enquetes.





