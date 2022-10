WhatsApp Business: aprenda a usar a ferramenta em curso online gratuito

Para ajudar os empreendedores a vender e faturar mais, o Sebrae está com um novo curso focado no WhatsApp Business. A iniciativa traz estratégias sobre como usar as funcionalidades do aplicativo para vender mais e reforçar o relacionamento com o cliente. As duas primeiras turmas ocorrem nesta quinta, 27, e no próximo dia 8. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste link.

A plataforma online é um dos principais canais de mensagens instantâneas do mundo devido a sua interface simples e funcional. Para ajudar os empreendedores, foi lançado o WhatsApp Business, a versão comercial do aplicativo, voltado para empresas com ferramentas de divulgação de produtos e serviços e contato rápido com o cliente.

O curso tem como objetivo mostrar como as diversas funcionalidades do aplicativo podem ser usadas para otimizar a negociação e o relacionamento com o cliente. Isso inclui o uso de tags, por exemplo, que permite categorizar os contatos dos clientes por tipo de produtos ou até mesmo por fase no processo de compra. Também é possível configurar a ferramenta como vitrine para seus produtos, através da ferramenta catálogo, e realizar transações financeiras e pagamentos.

Essa é apenas uma parte do WhatsApp Business. Conheça a proposta do curso e veja como a iniciativa do Sebrae pode ajudar o seu negócio a faturar mais:

Quais ferramentas de venda o WhatsApp Business oferece?

Além das tags, que já foram mencionadas anteriormente, o aplicativo oferece diversas outras funcionalidades voltadas para o mercado de vendas. Uma delas, que é básica e extremamente necessária, é a do perfil comercial. A partir dela é possível cadastrar informações como descrição e endereço da empresa, além do horário de funcionamento e e-mail. Tudo isso ajuda o possível cliente a encontrar os dados de uma só vez em seu perfil, sem que seja preciso navegar por outros sites e aplicativos da internet.

Outra ferramenta interessante é a de respostas rápidas. Quem trabalha com vendas geralmente precisa responder uma mesma pergunta repetidas vezes e nem sempre o potencial cliente finaliza a compra. Por isso, para evitar o desperdício de tempo, o WhatsApp Business permite digitar comandos específicos para enviar uma resposta padrão, trazendo mais agilidade para o dia a dia.

Para analisar se as estratégias desenvolvidas com o WhatsApp Business estão trazendo bons resultados, o aplicativo dispõe também de um menu voltado para análise de estatísticas. Por meio dele é possível observar o índice de mensagens recebidas, enviadas, entregues e lidas, visando sempre a melhoria.

As ferramentas estão disponíveis, porém é preciso aprender a usá-las de forma estratégica para o seu negócio. Por isso, o curso oferecido gratuitamente pelo Sebrae será ministrado por um profissional na área que vai falar, de maneira didática e acessível, como isso pode ser feito de forma prática.

Confira o que você vai aprender no curso:

- Como cadastrar no mesmo smartphone o WhatsApp Business e o WhatsApp?

- Configurações iniciais

- Funções do App



- Como usar estrategicamente as ferramentas de Catálogo, Grupos e Lista de transmissão

- Etiquetas

- Transferência de dinheiro (Pagamento)

- Código QR Code

- Respostas Rápidas



SERVIÇO

Curso WhatsApp Business - Sebrae

Inscrições: Gratuitas, através deste link

Data das duas primeiras turmas: 27 de outubro e 8 de novembro

Mais informações: No site do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800

