Fortaleza é uma das sedes da 4ª edição do Pitch Week

A programação local acontece no NINNA Hub e está com inscrições abertas. Tem o objetivo de conectar startups e investidores de todo o Brasil

Nesta sexta-feira, 11 de novembro, acontece a 4ª edição do Pitch Week em Fortaleza. A capital é uma das sedes da iniciativa que conecta startups e investidores de todo o Brasil, já tendo passado por Salvador e Recife. Gratuita, nos formatos on-line e presencial, a atividade reúne temáticas técnicas com o objetivo de intensificar a imersão no mercado de inovação aberta.

Idealizado pelo Hub Salvador, o Pitch Week reúne uma média de 400 startups inscritas anualmente e a participação de cerca de 60 investidores do cenário nacional nas últimas edições, entre eles a LightHouse, SENAI/CIMATEC, 3C Invest, Domo, Astella e Bossa Nova.

A programação conta com espaços técnicos contemplando as fases principais das startups: ideação, tração e escala, e também terá momento de palestra com Gabriel Feitosa, Líder Técnico de Aceleração da Endeavor, painel com Felipe Caezar, Founder da HubLocal e Guilherme Carneiro, da Agenda.Edu, além de bate-papo entre investidor e empreendedor com Francisco Holanda Júnior, e startups do seu portfólio.

As inscrições para o Pitch Week seguem abertas e podem ser realizadas no link: https://pitchweek.com.br/.

Programação Pitch Week Fortaleza - 11/11

14:00 Palestra sobre Escala, com Gabriel Feitosa, Líder Técnico de Aceleração da Endeavor

15:00 Painel Técnico sobre Escala, mediado por Gabriel, e participação de Felipe Caezar, Founder da HubLocal (FOR-CE) e Guilherme Carneiro, da Agenda.Edu (FOR-CE)

16:00 Coffee Break

16:30 Papo Reto entre Investidor e Empreendedor, com a presença de Francisco Holanda Júnior, e startup do seu portfólio

17:30 Anúncio da Aceleração

18:30 Happy Hour