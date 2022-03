Jogos grátis do PS Plus de abril de 2022 são divulgados pela PlayStation

A PS Plus, serviço de assinatura do PlayStation, inclui jogos grátis em sua plataforma todos os meses. Confira os games para PS4 e PS5 que entrarão em abril de 2022

A PlayStation Plus, serviço de assinatura do console PlayStation, da Sony, inclui jogos em sua plataforma todos os meses, que podem ser jogados de graça por assinantes. Em abril de 2022, os três novos jogos grátis adicionados no PS4 e PS5 serão: Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated e Slay the Spire.

Confira abaixo os trailers e sinopses dos jogos do PS Plus para PS4 e PS5 revelados para abril de 2022:

Hood: Outlaws & Legends

Sinopse: Todos somos bandidos... mas alguns de nós se tornarão lendas. Sob o jugo de um governo tirânico fora de controle, rebeldes e insurgentes lutam para conquistar o seu lugar entre as lendas. Para ganhar influência entre o povo oprimido, gangues rivais competem em assaltos ousados para atingir o ponto fraco dos ricos. Herói do povo ou bandido, sempre em busca de ouro, só os melhores escaparão com uma fortuna.

Duas equipes de 4 jogadores competem para executar o assalto perfeito, em ambientes medievais patrulhados por guardas letais controlados pelo computador. Com as habilidades únicas e místicas de cada personagem, roube tesouros discretamente e sem que te vejam, ou domine os combates brutais e caóticos.

Será derramado sangue. Serão roubadas fortunas. Lendas renascerão.

Slay The Spire

Sinopse: Unimos elementos de jogos de carta e roguelike para criar o melhor jogo solo de baralho que pudemos! Monte um baralho único, encontre criaturas bizarras, descubra relíquias com imenso poder e prove-se em Slay The Spire!

Bob Esponja Calça Quadrada

Sinopse: Vocês estão prontas, crianças? O clássico cult está de volta, recriado em todo seu esplendor esponjístico! Jogue como Bob Esponja, Patrick e Sandy e mostrem ao Plankton que vale mais a pena trabalhar para o Sr. Siriguejo. Querem salvar a Fenda do Biquíni de robôs? É claro! E saltar de bungee jump em roupas de baixo? Óbvio! Querem se juntar ao multijogador? Então preparem-se, pois a batalha começou!

