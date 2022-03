WhatsApp GB: o que é e por que ele pode trazer riscos à segurança de dados?

O uso do aplicativo não-autorizado WhatsApp GB vem dando muita dor de cabeça para seus usuários. Isso porque o aplicativo oficial, WhatsApp Messenger, está banindo os números de quem se cadastra na outra plataforma, segundo relatos de usuários no Twitter.

Mas, afinal o que é o WhatsApp GB? Considerada clandestina e sem aval da desenvolvedora, a Meta (antigo Facebook), o app oferece uma série de funções inexistentes na versão oficial: o usuário pode cadastrar mais de um número por conta, por exemplo, ou deixar só o WhatsApp offline, sem desligar o aparelho celular da internet, para diminuir as distrações.

WhatsApp GB: Por que usá-lo é perigoso?

Os maiores riscos estão relacionados à segurança dos dados de quem manda e recebe mensagens no aplicativo. Já que ele não é oferecido na Play Store (só pode ser baixado em aparelhos com sistema operacional Android), ele tem que ser baixado por fora, expondo o celular e seu usuário a inúmeros perigos.

Para baixá-lo por fora, é preciso desabilitar a configuração de fábrica do celular que só permite o download de apps desenvolvidos por fontes confiáveis. Ao fazê-lo, o usuário se torna vulnerável à ataques cibernéticos como malwares, ransomwares e outros esquemas de invasão e roubo de informações.

Cadastrando seu número no app, ele extrai sua lista de contatos e desfaz a criptografia ponta a ponta que protege seus dados no WhatsApp original. Assim, qualquer privacidade nas conversas, entre remetentes e destinatários, deixa de existir.

WhatsApp GB: De quem é a responsabilidade?

Os desenvolvedores do aplicativo extraoficial têm acesso a todas as informações disponibilizadas nas conversas; seus dados podem ser vazados, roubados, ou utilizados sem sua permissão, comprometendo a sua integridade.

Especialistas apontam que a responsabilidade sobre qualquer caso de uso indevido de dados por parte do WhatsApp GB não é da desenvolvedora Meta; por não ter controle sobre quem controla o aplicativo, ela não assume esse compromisso.

Quem usa o WhatsApp GB pode ser excluído temporariamente do app oficial, e, se reincidir no uso, seu número pode ser permanentemente banido do WhatsApp Messenger. Em março do ano passado, uma onda de banimentos se transformou em um trending topic na rede social Twitter, onde diversos usuários reclamaram da ação e da demora para a liberação do número por parte do suporte técnico do WhatsApp.

