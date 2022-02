Brasil é o quarto país que mais baixou aplicativos no mundo em 2021

Segundo dados do relatório da empresa App Annie, brasileiros baixaram mais de 10 bilhões de aplicativos no ano passado e ficou atrás apenas de países como China, Índia e Estados Unidos

O Brasil está entre os cinco países que mais baixaram aplicativos no ano de 2021, ocupando a quarta posição do ranking divulgado pelo relatório State of Mobile 2022, da empresa App Annie, focada na emissão de dados relacionados a tecnologia. Segundo os números, mais de dez bilhões de aplicativos foram baixados apenas pelos brasileiros no ano passado. As informações são do portal TecMundo.

No caso do Brasil, o índice de downloads cresceu 1,43% em 2021 quando comparado a 2020. China, Índia e Estados Unidos ocupam, respectivamente, o pódio de países que mais baixaram aplicativos no ano passado.

Sobre o assunto Testamos: Realme Buds Air Pro tem cancelamento de ruído e pouca bateria

Review: Galaxy Z Fold 3 é um primor de produtividade, mas para poucos

Samsung lança Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, que podem vir ao Brasil este mês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Brasil, a Colômbia também está no ranking entre nações da América Latina que estão na pesquisa. País ocupa a última posição, com quase 2 bilhões de downloads. No total, os brasileiros baixaram mais de 10.326.000.000 (mais de dez bilhões) e aplicativos em 2021.

O estudo também mostra o desempenho de algumas categorias nos dispositivos móveis nos países analisados. Os aplicativos de entretenimento, comunicação e economia são alguns dos segmentos que vêm registrando um crescimento de forma exponencial.

Tags