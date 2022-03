HBO Max: como assinar e assistir a filme, série e jogo de futebol ao vivo

O HBO Max é um serviço de streaming que oferece conteúdos de marcas de sucesso como HBO, DC, Warner Bros, New Line, CNN, TNT, TBS, truTV e Adult Swim. Dessa forma, a plataforma oferece um catálogo de série e filme de outros canais e produções exclusivas, além de jogo de futebol ao vivo da Champions League 2022, a Liga dos Campeões. Abaixo confira como assinar, valores e como acessar e assistir às produções cinematográficas presentes no catálogo do streaming.



HBO Max: qual preço para assinar o streaming?

O HBO Max possui três opções de assinatura, com duas opções cada - o mobile e o multitelas.

Mensal

Mobile: custa R$ 19,90 por mês, acesso via smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão e download de até 5 títulos.

custa R$ 19,90 por mês, acesso via smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão e download de até 5 títulos. Multitelas: custa R$ 27,90 por mês, acesso a todos os tipos de dispositivos em até 3 telas ao mesmo tempo, alta definição e tecnologia 4k, download de até 30 títulos e crie até 5 perfis.

Trimestral

Mobile: custa R$ 54,90 por mês, acesso a smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão, sendo possível realizar download de até 5 títulos.

custa R$ 54,90 por mês, acesso a smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão, sendo possível realizar download de até 5 títulos. Multitelas: custa R$ 74,90 por mês, acesso a todos os tipos de dispositivos em até 3 telas ao mesmo tempo, alta definição e tecnologia 4k, download de até 30 títulos e cria até 5 perfis.

Anual

Mobile: custa R$ 169,90 por mês, acesso a smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão e download de até 5 títulos.

custa R$ 169,90 por mês, acesso a smartphones e tablets, com apenas 1 tela, qualidade padrão e download de até 5 títulos. Multitelas: custa R$ 239,90 por mês, acesso a todos os tipos de dispositivos em até 3 telas ao mesmo tempo, alta definição e tecnologia 4k, download de até 30 títulos e cria até 5 perfis.

HBO Max: como assinar e assistir à filme, série e jogo ao vivo

Para ter acesso ao HBO Max é necessário realizar a assinatura do serviço. Abaixo confira o passo a passo:

Instale e abra o aplicativo HBO Max em seu telefone ou tablet, ou acesse HBOMax.com em seu computador; Abra o aplicativo e escolha a opção "Entrar"; Em seguida, selecione 'Entrar com um Provedor" e escolha seu provedor na lista; Insira as credenciais da sua conta de provedor. Para obter passos detalhados, consulte "Entrar" com um provedor; Preencha o formulário de conta HBO Max e escolha "Completar Conta"; Escolha quem está assistindo e você está pronto para transmitir.

Ao finalizar a assinatura, sua conta estará disponível para a transmissão em alguns tipos de dispositivos:

celular, tablet, computador e TV. Para acessar em qualquer um deles é necessário inserir seu e-mail e senha da conta (criado no passo 5).

