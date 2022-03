Amazon Prime Video: como assinar e assistir a filme, série e jogo ao vivo

O Amazon Prime Video é um serviço de streaming da Amazon focado no consumo de filmes e séries, mas também tem transmitido jogo de futebol ao vivo da Copa do Brasil 2022. Lançado no Brasil em 2016, a plataforma é uma das maiores concorrentes da atual líder do mercado, a Netflix, com potencial de se equiparar ou ultrapassar a mesma, devido a seu custo-benefício e a pacotes de serviços que acompanham sua assinatura. Abaixo confira como assinar, valores e como acessar e assistir às produções cinematográficas presentes no catálogo do streaming.

Amazon Prime Video: qual preço para assinar?

A assinatura do Amazon Prime possui um diferencial: seu custo-benefício. Com um plano único no valor R$ 9,90 mensal ou R$ 89,00 anual, o usuário tem acesso ao Prime Video, Prime Music, Prime Reading, frete grátis, promoções exclusivas e assinatura premium na Twitch. Esse é o preço mais barato entre os principais plataformas que prestam o mesmo serviço e além disso, oferece os mais variados serviços que vão além do consumo de filmes e séries.

Entenda cada benefício da Amazon Prime Video:

Prime Video: O assinante pode assistir a filmes e séries sem nenhum custo extra. Assista na sua TV, tablet, celular ou computador - online ou baixe para assistir offline.

O assinante pode assistir a filmes e séries sem nenhum custo extra. Assista na sua TV, tablet, celular ou computador - online ou baixe para assistir offline. Prime Music: O usuário tem acesso a milhões de músicas além de podcasts, que podem ser reproduzidos de modo online ou offline.

O usuário tem acesso a milhões de músicas além de podcasts, que podem ser reproduzidos de modo online ou offline. Prime Reading: O assinante tem acesso a centenas de eBooks, revistas e muito mais, sem custo adicional.

O assinante tem acesso a centenas de eBooks, revistas e muito mais, sem custo adicional. Twich Prime: Uma experiência premium da Twitch, que dá acesso a uma inscrição mensal gratuita na plataforma de transmissões ao vivo e acesso aos loots — itens, descontos e até assinaturas para outros jogos.

Uma experiência premium da Twitch, que dá acesso a uma inscrição mensal gratuita na plataforma de transmissões ao vivo e acesso aos loots — itens, descontos e até assinaturas para outros jogos. Promoções: Acesso a ofertas exclusivas Prime e 1 hora de acesso antecipado a Ofertas Relâmpago selecionadas.

Acesso a ofertas exclusivas Prime e 1 hora de acesso antecipado a Ofertas Relâmpago selecionadas. Frete Grátis: O usuário tem acesso a frete grátis em milhões de produtos elegíveis ao Amazon Prime. Tudo sem valor mínimo de compra, quantas vezes quiser.

Amazon Prime Video: como assinar e assistir a filme, à série e a jogo ao vivo

Para ter acesso ao Prime Video é necessário assinar a Amazon Prime, sendo assim, não é possível fazer a assinatura de apenas um serviço separadamente. Confira abaixo o passo a passo:

Acesse o site da Amazon Prime; Em seguida, clique no ícone amarelo "Teste Grátis Por 30 Dias"; Você será direcionado a aba de assinatura. Escolha entre o plano mensal ou anual e clique em "Teste Grátis Por 30 Dias" novamente; No próximo passo você deve fornecer algumas informações pessoais como nome, e-mail e senha. Direcionado a outra tela, será solicitado dados bancários para a forma de pagamento; Por fim, confirme a sua conta clicando no botão “Teste grátis por 30 dias”.

Vale ressaltar que o valor de R$ 9,90 só será cobrado após os 30 dias de uso, sendo cobrado automaticamente ao fim do período. Caso você queira cancelar a assinatura do Prime Video, todos os outros benefícios também serão cancelados.

Amazon Prime Vídeo: telas simultâneas

Após a assinatura do Amazon Prime, o usuário tem acesso a um acervo de mais de 300 séries e mais de 2 mil filmes no catálogo do Brasil. Para assistir, é possível logar até 3 dispositivos em uma mesma conta, no entanto, é necessário que sejam títulos diferentes. Sendo assim, não é possível ver o mesmo conteúdo em dois dispositivos ao mesmo tempo. O catálogo completo da Amazon Prime Video está disponível no JustWatch.

