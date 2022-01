Wordle, Termo e Letreco: como jogar e dicas do game que é febre no Twitter

Quem passa tempo no Twitter já deve ter visto usuários compartilhando emojis de quadrados cinza, amarelo ou verde, juntos de uma pontuação. Isso caracteriza o resultado de uma partida no Wordle ou em suas versões brasileiras, o Termo e o Letreco.

Os jogos têm uma premissa parecida com a brincadeira da forca: o jogador precisa adivinhar uma palavra em até seis tentativas, arriscando termos ao invés de chutar qualquer letra. Uma nova palavra é escolhida a cada 24 horas. O POVO separou algumas informações para quem quer conhecer os jogos; confira abaixo:

Wordle, Termo e Letreco: como surgiram e por que ficaram populares?

O jogo original, Worldle, foi publicado em outubro do ano passado e criado por Josh Wardle, engenheiro da rede social Reddit. A popularidade cresceu nas últimas semanas, quando surgiu a opção de compartilhar o resultado do jogo nas redes sociais. A primeira versão em português, Termo, foi criada em janeiro por Fernando Serboncini, chefe de tecnologia do Google; já a segunda, Letreco, foi publicada pelo game designer Gabriel Toschi no início deste mês.

Algumas hipóteses podem ser elaboradas quanto a como esse jogo se tornou popular nas redes sociais. A primeira delas pode ser sua simplicidade, pois não ocupa memória do celular ou do computador e pode ser acessado facilmente. Também vale considerar que a dinâmica pode ser concluída e compartilhada com rapidez.

Wordle, Termo e Letreco: como jogar e dicas

Para jogar, basta acessar o site do Wordle, do Termo ou do Letreco, os quais podem ser visitados tanto em navegadores de computador, quanto de celulares. A cada dia, os jogadores têm seis tentativas para descobrir a palavra da rodada, que sempre tem cinco letras. O processo de descoberta é indicado por cores: se uma letra ficar amarela, significa que ela está presente na palavra, mas em outra posição; se ficar verde, está na posição certa; e se ficar cinza/vermelha, significa que não está presente. Alguns deles têm filtros para daltônicos, com cores mais saturadas.

O resultado correto — isto é, a palavra do dia — é exibido a quem adivinhar ou esgotar as tentativas. Em seguida, é possível compartilhar o desempenho nas redes sociais ao copiar um texto que pode ser colado em qualquer campo de digitação. Ainda no jogo, há também uma opção para visualizar as estatísticas do dia, da história e ver desempenho de outros jogadores.

Tanto para o Termo quanto para o Letreco, que usam a língua portuguesa, algumas combinações comuns podem ser usadas como atalho no jogo. Ditongos e dígrafos podem ser caminhos para rápidos para descobrir as cinco letras da palavra do dia. Alguns exemplos são:

pilha;



dacio;



broca;



hiato;



sinto;



tigre;



cesta.



