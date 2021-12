Bill Gates prevê reuniões de trabalho em ambiente virtual metaverso em 2024

Segundo o bilionário, em até três anos as reuniões serão realizadas por meio de óculos de realidade virtual e luvas de captura de movimento. "Será um espaço 3D com imagens virtuais", diz Gates

Em um artigo divulgado no último fim de semana em seu blog pessoal, o cofundador bilionário da Microsoft, Bill Gates, prevê que até 2024 a maioria das reuniões de negócios migrarão para o metaverso - um ambiente virtual onde os usuários poderão trabalhar, jogar e socializar. Na postagem, Gates afirma que esse avanço se dará por meio de óculos de realidade virtual e luvas de captura de movimento, onde os avatares poderão replicar expressões, qualidade de voz e até linguagem corporal dos usuários.

Segundo o bilionário, a pandemia de Covid-19 está impulsionando a mudança na forma de trabalho, já que as empresas tiveram que se adaptar ao período, oferecendo flexibilidade para os funcionários trabalharem remotamente. Para Gates, essa forma de trabalho ajudará na implantação e avanços tecnológicos do metaverso. “Nos próximos dois ou três anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais mudará de imagens bidimensionais para o metaverso. Será um espaço 3D com imagens virtuais", escreveu o executivo.

Sobre o assunto 5 tendências para quem quer vender (e comprar!) no fim de ano

Com IA, robô atenderá o público em shopping de Fortaleza

5G é revolução no acesso à internet no Brasil, diz especialista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gates também afirmou que está trabalhando para adicionar avatares 3D e outros elementos amigáveis ao metaverso em seu software de trabalho Teams. Em novembro deste ano, a Microsoft anunciou uma parceria com Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, ex-Facebook, para tornar o software Workplace compatível com o Teams, e assim proporcionar reuniões corporativas no mundo virtual do metaverso. No entanto, Bill Gates ressalta que a implantação do projeto será um pouco demorada no início, já que a maioria das pessoas ainda não possui os dispositivos de realidade virtual.

Para que ocorra a capturar com precisão de expressões, linguagem corporal e a qualidade de sua voz, será necessário obter dispositivos de tecnologia caros - como fones de ouvido de RV e até luvas de captura de movimento. “Ainda há algum trabalho a ser feito, mas estamos nos aproximando de um limiar em que a tecnologia começa a replicar verdadeiramente a experiência de estarmos juntos no escritório”, disse o bilionário.

Além de falar sobre o progresso digital em ambientes de trabalho, o filantropo, ativista do clima e defensor da saúde pública também abordou em sua postagem sobre vários outros tópicos: o progresso no combate à pandemia de Covid-19, a luta contra a mudança climática, suas preocupações com o aprofundamento das divisões políticas da América e até mesmo seu divórcio que ocorreu em 2021.

Tags