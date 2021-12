5G é revolução no acesso à internet no Brasil, diz especialista

Uma das maiores dúvidas com relação ao 5G são as suas vantagens. Além da velocidade de acesso mais rápida à internet via dispositivos, o que mais ganhamos?

De acordo com o especialista em Tecnologia e Marketing Digital, Italo Paiva, enviar arquivos pelo celular e ter menos atrasos em videochamadas serão os benefícios imediatos. "O 5G é mais rápido do que as conexões 4G. Ou seja, o atraso é bem menor, pois o tempo mínimo de resposta é célere", ressalta.



Segundo ele, vai permitir ainda uma maior estabilidade quando conectados diversos aparelhos como celulares, relógios, veículos e outros itens do dia a dia. "Aproximadamente 20 milhões de brasileiros têm acesso apenas ao 3G. Isso dificulta muito estudos, pesquisas e acessos a vídeos", lembra.

"O tempo de resposta do 4G não é tão veloz o suficiente para que esses dispositivos fiquem todos conectados ao mesmo tempo", avalia. Ele também lembra que o 5G vai conferir mais autonomia à medicina e à indústria automobilística. "Poderemos realizar cirurgias remotamente com mais precisão. Os carros autônomos, que ainda estão em testes, poderão processar milhares de informações para data centers remotos em um futuro próximo", pontua.

Esses avanços estão inseridos na chamada Internet das Coisas, que irá beneficiar também outros segmentos da indústria, além da agricultura, comércio, serviços, escolas e muitos outros. A população de modo geral vai sair ganhando. "As empresas que vão implantar o 5G no Brasil precisarão conectar mais cidades e muito mais pessoas. Quem não tem acesso hoje, em breve poderá também estar conectado. Aqueles que já trabalham com a internet, seja por vendas online ou outro serviço, ganharão muito", pontua.

Quem é Italo Paiva

Atuando nos segmentos de Tecnologia e Marketing, Italo Paiva é proprietário da Giro Host, companhia que está no mercado há mais de 20 anos.

Ele também é idealizador do Giro Coworking, espaço de network e sinergias, que trabalha na formalização de pequenos negócios que em 3 anos já conta com mais de 1.000 clientes ativos, além da Loop, empresa responsável por missões empresariais com especialidade em programas de visitas ao Vale do Silício (EUA), São Paulo, Israel e China.

Outra vertente é a Italo Paiva Escola de Negócios. A ideia é compartilhar conhecimento por meio de cursos digitais no seu portal de conhecimentos voltado a empreendedores.