WhatsApp: administradores de grupos poderão apagar qualquer mensagem

O WhatsApp está liberando mais uma ferramenta para os usuários, agora, com foco nos grupos. Os administradores terão a possibilidade de excluir qualquer mensagem de um grupo. A novidade deve chegar no formato beta já no início de 2022 e prevê maior poder de moderação para tais usuários. Função foi detectada na versão 2.22.1.1 do aplicativo para Android pelo portal especializado WABetaInfo.

Ao realizar a exclusão de uma mensagem, a plataforma passará a exibir o recado “Esta mensagem foi removida por um administrador” para os outros participantes. Atualmente, os usuários do aplicativo, independente de terem privilégio de administrador ou não, só podem apagar as suas próprias mensagens, dentro e fora de grupos.

Maior tempo para exclusão

O novo recurso do WhatsApp não tem data específica para lançamento, tanto para os testadores beta quanto para o público em geral. Mais estratégias de administração devem ser liberadas no futuro, segundo o WABetaInfo. Outra novidade recente é o aumento no limite de tempo para exclusão de uma mensagem. Hoje, os usuários só podem apagar um texto de sua autoria em até 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Com a atualização, que foi descoberta na versão para computadores do WhatsApp, o tempo aumenta para 7 dias e 8 minutos.



