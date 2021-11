Maior evento de inovação do Ceará, 4Town traz, em um metaverso, nomes de referência nacional em startups

O encontro, que ocorrerá em um metaverso digital, ocorrerá de 25 a 27 de novembro. Entre os palestrantes, estão Sandro Valeri (Ahead Ventures e cofundador do EmbraerX), Pedro Carneiro (ACE Startups) e Ivo Dória (Google for Startups), renomados pela experiência no ecossistema de startups

O maior evento de inovação, startups e empreendedorismo do Ceará, o 4Town, será realizado na próxima semana, de 25 a 27 de novembro. Totalmente digital e feito em um metaverso, o encontro organizado pela Casa Azul Ventures reunirá discussões sobre tecnologia, inovação e venture capital. Nesta edição, tem como principal objetivo dissecar o futuro do ecossistema brasileiro de startups e de seus agentes de fomento por meio de referências nacionais.



Destaques do 1º dia – quinta, 25/11



A abertura do evento contará com Sandro Valeri, CEO da Ahead Ventures, que fará a palestra magna com o tema “CVC: Unindo grandes empresas e startups”, enfatizando a expansão das estratégias de Corporate Venture Capital em grandes grupos empresariais do País e como isso está recodificando o ecossistema. Sandro é engenheiro de Produção, professor e conselheiro do MBA da Fundação Dom Cabral. Tem experiência como diretor de Estratégia de Inovação e Corporate Venturing Embraer; é cofundador da iniciativa EmbraerX no Vale do Silício e em Boston, além de ser um dos responsáveis pelo conceito do EVTOL (táxi voador) proveniente da parceria Embraer-Uber. Foi também o criador da Catapult Ventures, que concretou mais de 60 parcerias com startups, tendo avaliado mais de 7.000 em 9 países.

Também haverá a palestra “A estratégia na construção de um ecossistema”, proferida por Pedro Carneiro, principal da ACE Startups, instituição que é considerada um dos maiores agentes de fomento de startups da América Latina com mais de 400 startups aceleradas, 119 investimentos e 23 vendas (exits). Pedro é professor de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e cofundou a startup Solsticio.

No fechamento do primeiro dia, grandes referências empreendedoras cearenses se apresentarão, como Anderson Morais (cofundador da Agenda Edu), Carmelo Queiroz (cofundador da Logovia/We do Logos e Parner da Fanatee), Leonardo Deana (cofundador da InHouse Market), Luiz Santos (CEO da Urbis), Lucas Neves (CEO da UPME) e Jairo Mapurunga (CEO da Plantão Ativo).

Destaques do 2º dia – sexta, 26/11



A palestra “Alavancas para transformação do futuro” terá a participação de Rodrigo Bravo, gerente de Parcerias Globais do Google, e de Ivo Dória, gerente do Google for Startups no Brasil. Nela, será feita a projeção de como as novas tendências de alavancagem edificaram o futuro do ecossistema brasileiro.

Discussões de alto nível



Para Filipe Dummar, CEO da Casa Azul Ventures, o encontro se destaca pela excelência das discussões. “O evento vem se consolidando como o melhor do Ceará em inovação, empreendedorismo e venture capital, trazendo nomes nacionais, para discutir o futuro do ecossistema brasileiro das startups. Além disso, a relevância de você conversar com quem idealizou e mostrou resultado muda completamente a visão de inovação que tem muita inspiração, mas tem também, e sobretudo, transpiração”, avalia Filipe.

A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis no endereço: https://is.gd/ryOBSH

O público-alvo do encontro é formado por potenciais empreendedores que querem montar suas startups, gestores de grandes corporações interessados em implantar uma estratégia de inovação, executivos de startups, pesquisadores e o público em geral que tenha interesse em inovação, empreendimento e startup.

O 4Town é uma realização da Casa Azul Ventures, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio de AWS, King Host, Digital Media Experience, Bogaboo Studio e Gather Town. É uma parceria com O POVO, MIT Sloan Management Review e HMS Management, além de Future Dojo e Rapadura Valley.

SERVIÇO

4Town.Digital – Edição 2021

Quando: de 25 a 27 de novembro

Programação completa e inscrições pelo link: https://is.gd/ryOBSH